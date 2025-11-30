Armi chimiche l’eredità che resiste | il 30 novembre si ricordano le vittime nel mondo

Oggi, 30 novembre, ricorre la Giornata internazionale in memoria di tutte le vittime della guerra chimica, un appuntamento istituito dal CWC, per riaffermare l’impegno internazionale — tramite la Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) e gli Stati partecipanti — contro queste armi. Uno degli strumenti più crudeli mai impiegati contro la vita umana; un capitolo di orrore bellico che purtroppo non appartiene solo ai libri di storia, ma continua ad insistere nel presente. Le armi chimiche sono state utilizzate in diversi conflitti, con conseguenze devastanti: perdite umane, ferite permanenti, traumi psicologici e danni ambientali difficili da sanare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

News recenti che potrebbero piacerti

Sabrina Dallafior, diplomatica svizzera di lunga esperienza, è stata nominata Direttrice Generale dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW). L’elezione, avvenuta per acclamazione da parte della Conferenza degli Stati Parte, segue la - facebook.com Vai su Facebook

Siria: “Fui costretto a mentire, ora racconto la verità sulle bombe chimiche sganciate da Assad” - Mia moglie mi guardava con gli occhi spalancati e la bocca aperta ma non riusciva a chiedermi aiuto, ... Lo riporta repubblica.it

Siria a tutto gas: ma le armi chimiche ci sono davvero? - Ecco cosa si sa dell’arsenale chimico di Assad – le foto – i video – La CIA, la Central Intelligence Agency americana, è convinta che ... Riporta panorama.it

Armi chimiche, missili e droni: ecco l’arsenale di Assad che rischia di finire in mano ai ribelli e che Israele e Usa vogliono distruggere - Secondo gli apparati di sicurezza occidentali, sono centri di ricerca militare che sorgono in tutta la Siria e fanno parte di un network chiamato “CERS” ... Segnala ilfattoquotidiano.it