Riccardo Cioni, il dj livornese noto negli anni Ottanta e Novanta, ha fatto ascoltare le sue note durante il Superbowl, uno degli eventi sportivi più seguiti negli Stati Uniti. La sua musica ha riempito la lunga notte dell’evento, portando un pezzo di Livorno oltre oceano.

LIVORNO – La musica del dj più famoso degli anni Ottanta e Novanta, il Dj Full Time Riccardo Cioni, ha risuonato nel più importante evento sportivo degli Usa, il Superbowl. E dire che tutto è nato quasi per caso. Riccardo Cioni stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca quando un motivetto iniziò a girargli nella mente con insistenza. Per non perderlo, si fermò in un bar lungo l’Arnaccio, tra Pisa e Livorno. Ordinò un caffè e affidò quell’intuizione a un tovagliolino di carta. Da quegli appunti improvvisati sarebbe nata In America, incisa nel 1982, il brano che segnò l’apice della carriera dell’allora Dj Full Time.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il 6 gennaio 2026 a Montecatini Terme si celebra il quinto anniversario della scomparsa di Riccardo Cioni, noto DJ toscano che ha lasciato un'impronta significativa nel panorama musicale.

Riccardo Cioni, figura storica di Montecatini Terme, ci lascia all’età di 66 anni.

Al Super Bowl andrà uno spot di Spike Jonze con Ben Stiller in cui risuonerà una canzone del dj livornese Riccardo Cioni. Noi non c’entriamo niente x.com