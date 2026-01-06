cinque anni senza riccardo cioni il dj toscano che faceva ballare il mondo una super serata per ricordarlo

Il 6 gennaio 2026 a Montecatini Terme si celebra il quinto anniversario della scomparsa di Riccardo Cioni, noto DJ toscano che ha lasciato un'impronta significativa nel panorama musicale. In questa occasione, si terrà una serata dedicata al suo ricordo, rivivendo le atmosfere degli anni Settanta e Ottanta, periodi in cui la sua musica ha fatto ballare intere generazioni. Un evento per ricordare un artista che ha contribuito a definire un’epoca.

Montecatini Terme (Pistoia), 6 gennaio 2026 – La fine degli anni Settanta e i magici anni Ottanta avevano una colonna sonora. Era quella della dance che faceva ballare tutti ed era mixata in consolle da Riccardo Cioni. Il “ Dj Full time ”, come si autodefiniva e come era conosciuto dai suoi fans, è mancato esattamente cinque anni quando aveva solo 66 anni ma è sempre un mito per chi con quella musica è cresciuto. E tantissimi di loro erano lunedì sera nella serata che annunciava la Befana a ricordarlo e celebrarlo. Con un po’ di commozione ma anche con tanta allegria. Dal Dada a Discoring. Del resto, il livornese Riccardo Cioni ha fatto la storia della musica dance e del ballo non solo in Toscana ma in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

