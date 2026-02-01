bambina di quattro anni trovata morta dopo mesi di abusi e privazioni genitori arrestati in flagranza

Una bambina di quattro anni è stata trovata morta a Nola nel tardo pomeriggio del 14 dicembre 2024. I genitori sono stati arrestati in flagranza di reato. La piccola aveva passato mesi in condizioni di grave abbandono e violenza domestica. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica, e ora si cercano risposte su cosa abbia portato a questa tragedia.

Una bambina di quattro anni è morta a Nola nel tardo pomeriggio del 14 dicembre 2024, dopo aver trascorso mesi in condizioni di estrema abbandono e violenza. Le forze dell’ordine hanno identificato i responsabili: una coppia di Tufino, arrestata in flagranza nei giorni successivi all’evento. L’omicidio, aggravato da modalità di abuso e negligenza sistematica, non è stato un episodio isolato, ma il culmine di un processo lento e silenzioso che ha portato alla morte della piccola in un’abitazione che avrebbe dovuto essere un luogo di protezione. La bambina era stata affidata alla coppia nell’estate del 2024, dopo che i genitori naturali avevano perso la potestà su di lei a causa di un quadro di abusi e mancanza di cure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

