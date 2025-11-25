PIL tedesco nel terzo trimestre 2025 a +0,3% calano consumi -0,3% esportazioni -0,7% e crescono gli investimenti +0,3%
Su base trimestrale il PIL della Germania è rimasto nuovamente fermo, bloccando la crescita annuale allo 0,3% e quella del 2025 allo 0,2%: pesano esportazioni e consumi Altro stop, anche se previsto, per l’economia tedesca. Il PIL della Germania è rimasto fermo nel terzo trimestre rispetto ai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
