PIL tedesco nel terzo trimestre 2025 a +0,3% calano consumi -0,3% esportazioni -0,7% e crescono gli investimenti +0,3%

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su base trimestrale il PIL della Germania è rimasto nuovamente fermo, bloccando la crescita annuale allo 0,3% e quella del 2025 allo 0,2%: pesano esportazioni e consumi Altro stop, anche se previsto, per l’economia tedesca. Il PIL della Germania è rimasto fermo nel terzo trimestre rispetto ai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

pil tedesco nel terzo trimestre 2025 a 03 calano consumi 03 esportazioni 07 e crescono gli investimenti 03

© Ilgiornaleditalia.it - PIL tedesco nel terzo trimestre 2025 a +0,3%, calano consumi (-0,3%), esportazioni (-0,7%) e crescono gli investimenti (+0,3%)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Germania, pil a zero nel terzo trimestre: pesa il calo dell’export a causa dei dazi statunitensi - Il governo tedesco prevede una crescita economica dello 0,2% per il 2025, con un’espansione più robusta attesa nel 2026 grazie a spesa pubblica e progetti infrastrutturali ... Riporta milanofinanza.it

pil tedesco terzo trimestreGermania: Pil resta fermo nel terzo trimestre, +0,3% a/a - Destatis, istituto nazionale di statistica tedesco, ha ribadito che il Prodotto interno lordo (PIL) è in “stagnazione” nel terzo trimestre del 2025 (0,0%) rispetto al secondo trimestre del 2025, dopo ... borse.it scrive

pil tedesco terzo trimestrePil tedesco fermo nel terzo trimestre 2025 - Nel terzo trimestre del 2025 il prodotto interno lordo della Germania è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti, segnando una crescita dello 0,0%. Segnala altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Pil Tedesco Terzo Trimestre