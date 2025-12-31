comprare casa senza mutuo in italia oltre una su due in contanti

In Italia, oltre la metà delle compravendite immobiliari si svolge senza l’uso di mutuo, evidenziando la forte propensione al risparmio tra i cittadini. Sebbene i tassi di interesse siano diminuiti, rendendo più accessibili i finanziamenti, molti acquirenti preferiscono acquistare in contanti. Questa tendenza riflette un atteggiamento prudente e una volontà di mantenere un maggiore controllo sulle proprie finanze nel mercato immobiliare italiano.

Gli italiani continuano a dimostrarsi un popolo di risparmiatori anche nel mercato immobiliare. Nonostante il progressivo calo dei tassi di interesse renda oggi i mutui più accessibili rispetto agli anni precedenti, più della metà delle compravendite residenziali avviene senza ricorrere al credito bancario. Nello specifico una casa su due viene acquistata utilizzando esclusivamente capitale proprio, una tendenza che, pur mostrando un lieve ridimensionamento, resta strutturale nel panorama immobiliare nazionale. Secondo uno studio di Tecnocasa, nel primo semestre del 2025 il 51,4% delle compravendite di abitazioni è stato concluso senza mutuo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

