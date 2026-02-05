Il governo italiano si prepara a mettere in campo nuove misure su immigrazione e bollette. Durante una trasmissione tv, Giorgia Meloni ha confermato che l’esecutivo vuole accelerare su questi fronti, annunciando l’arrivo di decreti e provvedimenti immediati. La tensione cresce, mentre si attendono le prossime mosse ufficiali.

Dalle bollette all’immigrazione, passando per il blocco navale: il governo è pronto ad accelerare. La conferma è arrivata direttamente dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta durante la trasmissione “Dritto e Rovescio” su Rete4. Per quanto concerne il dossier bollette, la premier ha indicato tempi ravvicinati per la presentazione del testo: "Direi che siamo pronti a presentare entro massimo due settimane in Consiglio dei ministri questo provvedimento". Secondo la leader del governo si tratta di un intervento di ampia portata, pensato sia per sostenere le fasce più fragili della popolazione sia per intervenire in modo strutturale sui costi dell’energia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Immigrazione, blocco navale e decreto bollette: ecco i prossimi dossier del governo

Approfondimenti su Immigrazione BloccoNavale

Il governo Meloni si prepara a mettere in atto il blocco navale.

Le recenti esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan rivelano le reali intenzioni di Pechino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Immigrazione BloccoNavale

Argomenti discussi: Decreto sicurezza, intesa sul fermo di 12 ore e nel disegno ci sarà il blocco navale. Sul testo il confronto con il Colle; Blocco navale che tentazione: esce dalla finestra e rientra dal pacchetto sicurezza; Nuovo pacchetto sicurezza: tra manifestazioni e baby gang; La remigrazione piace alla Lega. Silenzio da Fratelli d’Italia.

