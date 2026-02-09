Il wokismo buono contro gli estremismi del presente

In passato il wokismo, il "risveglio", è stato un viatico per spianare la strada a Trump. Oggi potrebbe essere il primo prodotto di una sana resistenza al populismo trumpiano. Da Minneapolis ai democratici americani, all'Europa che fa squadra: i nuovi risvegli C'è stata una stagione, non così remota, in cui la parola "woke" ha incarnato un sentimento tossico, illiberale, persino liberticida: non la pensi come me, dunque ti infamo, ti blasto, ti cancello, ti scomunico, ti condanno alla gogna. Il wokismo di sinistra, in America, ha avuto l'effetto di spianare la strada a Trump, mettendo incredibilmente nelle mani di una destra liberticida una grande battaglia a difesa della libertà.

