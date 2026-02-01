Schlein a Milano | segnale forte contro estremismi e violenza organizzata nell’ambito dello sport

A Milano, la leader del Partito Democratico ha preso la parola durante una manifestazione pubblica e ha lanciato un messaggio forte contro le violenze legate al calcio. Ha detto chiaramente che bisogna combattere gli estremismi e le organizzazioni criminali che si nascondono dietro i tifosi. La sua presenza ha rappresentato un segnale deciso contro ogni forma di violenza organizzata nello sport.

A Milano, in un discorso tenuto durante una manifestazione pubblica, la leader del Partito Democratico ha lanciato un messaggio chiaro e deciso contro le forme di violenza organizzata che si celano dietro l’immagine di gruppi di tifosi legati al calcio. L’intervento, pronunciato in una città che negli ultimi anni ha visto crescere i casi di tensioni tra sostenitori di squadre sportive e forze dell’ordine, ha messo in evidenza il rischio che certi ambienti possano essere strumentalizzati da reti di estremismo nascosto. Il riferimento esplicito è alle cosiddette “squadracce dell’Ice”, un termine che allude a gruppi di tifosi con radici nell’estremismo di destra e che negli ultimi anni hanno mostrato segni di crescente organizzazione e violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Schlein, da Milano segnale molto chiaro contro squadracce dell'Ice(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Mi sembra una risposta importantissima quella che si è vista oggi a Milano, di partecipazione e il segnale è molto chiaro. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha comment ... msn.com

Schlein lancia le giornate d’ascolto. Sei tappe in tutta Italia, oggi la prima a MilanoLa segretaria Pd: Mentre il governo non sta a sentire, noi faremo esattamente il contrario Da questo fine settimana, con un grande confronto a Milano, apriamo un percorso di ascolto che attraverser ... repubblica.it

Migliaia di persone in piazza a #Milano per lanciare un messaggio chiaro: mai #ICE in questa città, mai queste squadracce trumpiane in Italia che ammazzano, deportano, perseguitano. #Schlein x.com

Appuntamento a Milano con artisti, intellettuali, economisti e la chiusura della segretaria Elly Schlein "È l’inizio di un percorso, a un anno e mezzo dal voto. Il referendum La Carta non si cambia senza dibattito". - facebook.com facebook