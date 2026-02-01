Il sindaco di Torino, Stefano Ruffini, ha chiarito che la città non si riconosce in simboli come l’iscrizione “Askatasuna” su un edificio nel centro storico. Ruffini ha ribadito che Torino va oltre le polemiche e gli estremismi, puntando a mostrare il vero volto della città.

Il sindaco di Torino, Stefano Ruffini, ha ribadito che la città non si identifica con simboli controversi come l’iscrizione “Askatasuna” presente in un edificio storico del centro. L’affermazione arriva in un momento di dibattito acceso, dopo che la scritta, che in basco significa “libertà per sempre”, è stata oggetto di critiche per il suo legame con movimenti autonomisti e separatisti della Catalogna e del Paese Basco. Ruffini ha chiarito che il valore di Torino va ben oltre le posizioni estreme o le scelte simboliche che possono generare polemiche. La città, ha sottolineato, si costruisce su un patrimonio culturale, industriale e sociale che non si misura con un’unica scritta, anche se di grande impatto visivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ruffini: il valore di Torino va oltre gli estremismi, non si misura con un simbolo controverso

Approfondimenti su Torino Valore

In un contesto di sospetti e polemiche, la candidatura di Riccardo Nocini per la cattedra di otorinolaringoiatria all’Università di Verona ha suscitato scalpore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Torino Valore

Argomenti discussi: Risate e pensieri. Din Don Down accende una piccola luce; Telecomunicazioni - FiberCop: Ruffini indicato come nuovo IR; Educarsi a custodire voci e volti nell’epoca dell’AI - Heraldo; Paolo Ruffini sbarca all’Arena di Verona con il suo Din Don Down.

Ruffini (Azione), Askatasuna non è il biglietto da visita di TorinoAskatasuna non è il biglietto da visita di Torino. Una banda di criminali non rappresenta una città operosa, con i problemi tipici di ogni area urbana ma che ha mostrato una straordinaria resilienza ... ansa.it

Moncler: Ruffini, non compromettiamo valore a lungo termine per risultati di breve (RCO)Concentrati sull'esecuzione della nostra strategia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ott - Il presidente e ad del gruppo Moncler, Remo Ruffini, ha commentato i numeri dei primi nove mesi. ilsole24ore.com

Prima Guerra Mondiale. Uomini, Soldati, Vittime ed Eroi. Alessandro Ruffini e il "Generale fucilatore", Andrea Graziani. Qual è il valore di una vita umana Una vita umana oggi vale di più del periodo della Prima Guerra Mondiale Con questo post intendo racc - facebook.com facebook

Continuiamo con i #podcast di #criminologia e #criminalistica. Oggi siamo nel campo del sopralluogo. Parliamo dei cani molecolari. Quanto ne sappiamo, come funziona e che valore ha in Tribunale il #mantrailing x.com