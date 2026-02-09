Il vero momento virale delle Olimpiadi non è Mariah Carey ma il suo gobbo i social sono impazziti

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il vero protagonista è stato il gobbo di Mariah Carey. L’artista americana si è esibita con il suo classico, ma sono stati i social a rapire l’attenzione: le immagini del suo assistente, che reggeva il foglio con i testi, sono diventate virali in pochi minuti, lasciando tutti a ridere e commentare. Un momento che, più di qualsiasi altra cosa, ha catturato l’interesse di chi seguiva da casa.

L'esibizione di Mariah Carey alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è diventata uno dei momenti più discussi dell'intera serata, ma non solo per la musica. A catalizzare l'attenzione del pubblico e dei social è stato un elemento solitamente invisibile: il gobbo. La cantante americana ha interpretato " Nel blu dipinto di blu " di Domenico Modugno interamente in italiano, ma il testo che leggeva non era scritto in modo tradizionale. Proprio quella scelta tecnica ha trasformato una performance celebrativa in un caso virale, offrendo uno spunto interessante su lingua, spettacolo e comunicazione televisiva.

