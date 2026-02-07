Durante l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, Mariah Carey ha sorpreso tutti cantando “Volare” di Domenico Modugno in italiano. La sua esibizione a San Siro è diventata subito virale, specialmente per il suo gobbo, che ha fatto il giro dei social. Un momento che ha acceso l’attenzione di molti spettatori e fan.

La cantante Mariah Carey si è esibita ieri sera allo Stadio San Siro di Milano, davanti a circa 67 mila spettatori. Per l’occasione, la cantante ha cantato interamente in italiano il brano. Ha ovviamente avuto bisogno di un gobbo con il testo suggerito, non tanto per ricordare le parole, a quanto pare, ma per pronunciarle nella maniera corretta. Per evitare errori di pronuncia, il brano è stato infatti trascritto in forma fonetica, adattando le parole italiane a una lettura più immediata per un anglofono. A svelare il contenuto del gobbo è stato Tommaso Zorzi, che ha pubblicato su Instagram un video direttamente dallo stadio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi canta Volare in italiano e suo gobbo diventa virale

Approfondimenti su Milano Cortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è conclusa con un momento che ha fatto discutere sui social.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano, Mariah Carey ha stupito tutti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Mariah Carey alle Olimpiadi Milano Cortina #themilancityjournal

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, alla cerimonia a San Siro Mariah Carey e l’omaggio a Modugno; Mariah Carey fa Volare il pubblico: Milano Cortina 2026 comincia con la rivisitazione dei classici italiani; Da Tom Cruise a Mariah Carey e Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Milano Cortina, perché Mariah Carey ha cantato Nel blu, dipinto di blu alla Cerimonia di apertura.

VIDEO| Milano-Cortina 2026, Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu in italiano: il segreto della pronuncia perfettaMariah Carey ha incatato il pubblico interpretando Nel blu dipinto di blu di Modugno alla Cerimonia di Apertura di Milano - Cortina 2026 ... dire.it

L'acuto di Mariah Carey fa Volare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortinapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Le pagelle ai look di ieri sera: Vittoria Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), Matilda De Angelis non spicca il volo (6,5) facebook

Mariah #Carey canta "Nel blu dipinto di blu" e fa impazzire i social: il gobbo è subito virale x.com