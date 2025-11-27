Una Libellula in via Tasso | la Provincia entra nella Rete dei Comuni Sostenibili
La Provincia di Bergamo aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e decide di percorrere la strada per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu insieme dall’associazione nazionale che dal 2021 accompagna gli enti locali nella “messa a terra” dei traguardi di sostenibilità con strumenti innovativi e servizi concreti, promuovendo lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale, culturale ed economica. L’ente ha ricevuto la Libellula Comuni Sostenibili mercoledì 26 novembre, in occasione di un incontro nel palazzo della Provincia di via Tasso, al quale hanno partecipato numerosi comuni del territorio provinciale, che hanno portato testimonianze e buone pratiche di sostenibilità messe in pratica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
