Nuovo colpo per il Terranuova Traiana
Arezzo, 25 novembre 2025 – Un nuovo volto si unisce alla rosa dell’ASD Terranuova Traiana. Il club comunica con entusiasmo l’ingaggio di Ricardo Gué Rosa Cardoso, attaccante esterno classe 2001, proveniente dal club finlandese Kokkolan Pallo Veikot (KPV). Nato a Funchal, in Portogallo, il 23 settembre 2001, Ricardo Cardoso è un’ala sinistra caratterizzata da rapidità, tecnica e senso del gol. Dotato di grande incisività sia nella costruzione che nella finalizzazione, il giovane portoghese naturalizzato saotomense rappresenta un’aggiunta di qualità e imprevedibilità per il reparto offensivo biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
