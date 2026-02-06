Super-caccia Merz molla Parigi per Roma

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha deciso di spostare il suo impegno da Parigi a Roma. La mossa arriva mentre Berlino si avvicina all’Italia e ai partner di Londra e Tokyo, lasciando l’Fcas a causa delle tensioni con la Francia. La decisione segna un cambiamento nella strategia diplomatica tedesca, puntando ora su un’alleanza più stretta con i Paesi del Mediterraneo.

Germania pronta a unirsi alla nostra alleanza con Londra-Tokyo, lasciando il Fcas per i litigi con la Francia. Possibili grandi manovre per il sistema d'arma di sesta generazione Gcap (Global combat air programme). La Germania starebbe valutando di unirsi alla joint venture Roma-Londra-Tokyo abbandonando il concorrente Fcas (Future air combat system) per il quale litiga con la Francia a causa delle divergenze sulla titolarità della tecnologia, contesa tra la partecipata Airbus e la francese Dassault.

