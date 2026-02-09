Il super caccia franco tedesco è morto | schiaffo della Germania alla Francia Macron chiede spiegazioni

La notizia ha il sapore di un colpo duro per l’Europa. Il super caccia franco-tedesco FCAS sembra ormai finito, con le trattative che si sono interrotte bruscamente. La Francia si aspetta risposte dalla Germania, che per ora non dà segnali di riavvicinamento. Macron ha già chiesto spiegazioni ufficiali, mentre Berlino sembra aver deciso di mettere in pausa il progetto, che doveva rappresentare il fiore all’occhiello della cooperazione militare tra i due paesi. La questione rischia di bloccare un’industria strategica e di creare nuove

Il super caccia franco-tedesco FCAS è di fatto arrivato al capolinea. A confermarlo è Politico, che rilancia l'anticipazione del Corriere della Sera sullo strappo sempre più profondo nell'asse Parigi-Berlino su quello che avrebbe dovuto essere il più ambizioso progetto militare europeo. Secondo diplomatici e funzionari ascoltati dal portale americano, manca solo l'annuncio ufficiale: il programma FCAS, pensato per realizzare un cacciabombardiere di sesta generazione, sarebbe ormai politicamente e industrialmente insostenibile. Lanciato nel 2017 da Angela Merkel ed Emmanuel Macron, il progetto coinvolge Francia, Germania e Spagna, con la partecipazione industriale di Dassault, Airbus e Indra.

