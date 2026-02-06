La Germania sta valutando di unirsi ufficialmente al programma internazionale GCAP per sviluppare un nuovo caccia di sesta generazione. La notizia arriva mentre Meloni e Merz discutono anche di piattaforme terrestri, spostando l’attenzione su una possibile alleanza tra i due paesi nel settore della difesa. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri europei nel settore aeronautico.

La Germania potrebbe entrare ufficialmente nel programma GCAP ( Global Combat Air Programme ) per un caccia di sesta generazione. Indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera riferiscono che durante l’incontro al vertice tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, tenutosi recentemente a Roma, si sia discusso della possibile partecipazione tedesca al nuovo velivolo italo-anglo-nipponico, e che da parte italiana non ci siano state obiezioni, tanto meno un rifiuto, ma disponibilità. Questa possibilità è stata avanzata più volte dalla Germania nel corso degli ultimi due anni, e a dicembre del 2025 il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto aveva riferito in Parlamento che erano giunte richieste di adesione al GCAP provenienti da Australia, Arabia Saudita, Canada e Germania, mentre il partenariato tedesco nello SCAF ( Système de Combat Aérien du Futur ) continuava ad affrontare tensioni politiche e industriali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Divorzio Francia-Germania sul caccia di sesta generazione. E Meloni e Merz ora parlano anche di piattaforme terrestri

In un incontro tra leader europei, Meloni e Merz hanno espresso una forte sintonia su temi come la difesa dei confini e l’immigrazione.

