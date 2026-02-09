Il Super Bowl celebra gli immigrati la rabbia di Trump | Il peggior show di sempre video

Durante il Super Bowl LX, i Seahawks di Seattle hanno dominato i Patriots di Boston, vincendo 29 a 13. In tutto ciò, l’evento ha scatenato polemiche, con Trump che ha definito lo spettacolo “il peggior show di sempre”. La vera partita, però, si è giocata nell’intervallo, quando si è assistito a un omaggio agli immigrati, che ha diviso pubblico e commentatori.

La vera partita si è giocata nell'intervallo, quando in campo il match si era già avviato verso una netta vittoria dei Seahawks di Seattle, che hanno dominato il Super Bowl LX stracciando i Patriots di Boston 29 a 13. Nell'half time, però, è andato in scena uno show pro immigrati latini che ha fatto infuriare Donald Trump: la finalissima di football americano ha visto protagonista il portoricano Bad Bunny, reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa tra cui quello per Best Album. Un personaggio di grande impatto sulla politica visto che l'anno scorso aveva interrotto il tour negli Usa per non esporre i fan alle minacce dell'Ice.

