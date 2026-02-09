Il sole torna a scaldare il paese | un’intera comunità in festa

Il sole torna a scaldare il paese di Prè, e con lui è tornata anche la festa più attesa dell’anno. Centinaia di persone si sono radunate in piazza per godersi musica, cibo e uno spettacolo teatrale in dialetto trentino. La giornata si è conclusa con un’atmosfera di allegria e condivisione, mentre la comunità festeggiava il ritorno della bella stagione.

Musica, tradizione, buon cibo e uno spettacolo teatrale in dialetto trentino: sono questi gli "ingredienti" che hanno reso la tradizionale Festa del Sole di Prè di un vero e proprio successo. L'evento è stato organizzato dai volontari delle Acli di Prè e di Biacesa.Come ogni anno, gli abitanti.

