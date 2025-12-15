Ripa Teatina festa per i 60enni del paese | Un traguardo che unisce storie e comunità

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripa Teatina celebra i 60 anni del paese con una cerimonia speciale domenica 14 dicembre, alla quale hanno partecipato il sindaco Roberto Luciani e numerosi cittadini. Un momento di condivisione e festa che rafforza il senso di comunità e ricorda l’importanza di questi traguardi nella storia locale.

ripa teatina festa per i 60enni del paese un traguardo che unisce storie e comunit224

© Chietitoday.it - Ripa Teatina, festa per i 60enni del paese: "Un traguardo che unisce storie e comunità"

La cerimonia si è svolta domenica 14 dicembre alla presenza del sindaco Roberto Luciani e di tanti cittadini che hanno voluto partecipare a un appuntamento ormai sentito, dedicato a chi ha tagliato un traguardo importante nella propria vita.La giornata è iniziata con una funzione religiosa, molto. Chietitoday.it

ripa teatina festa 60enni"Quelli del '75": a Ripa Teatina la festa dei cinquantenni - Una serata all'insegna dell’ironia e del divertimento quella organizzata per celebrare tutti i 50enni di Ripa Teatina con tanto di torta. chietitoday.it