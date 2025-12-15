Ripa Teatina festa per i 60enni del paese | Un traguardo che unisce storie e comunità

Ripa Teatina celebra i 60 anni del paese con una cerimonia speciale domenica 14 dicembre, alla quale hanno partecipato il sindaco Roberto Luciani e numerosi cittadini. Un momento di condivisione e festa che rafforza il senso di comunità e ricorda l’importanza di questi traguardi nella storia locale.

La cerimonia si è svolta domenica 14 dicembre alla presenza del sindaco Roberto Luciani e di tanti cittadini che hanno voluto partecipare a un appuntamento ormai sentito, dedicato a chi ha tagliato un traguardo importante nella propria vita.La giornata è iniziata con una funzione religiosa, molto.

Oltre un secolo di vita e ancora tanta forza e storie da raccontare: la signora Domenica Costantini di Ripa Teatina compie 106 anni! Nata ad Ari il 17 dicembre 1919, nona di 11 figli, la signora Domenica è una vera testimone vivente della storia d'Abruzzo. - facebook.com facebook