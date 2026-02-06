Storie di malagiustizia Carmine Antropoli presenta il suo libro sulla drammatica esperienza del carcere

Carmine Antropoli ha presentato il suo libro sulla sua esperienza in carcere al Circolo dei lettori di Capua. L’evento si inserisce nella serie di incontri del Capua il Luogo della Lingua festival, promosso dal Comune di Capua. Antropoli ha raccontato in prima persona le difficoltà e le ingiustizie vissute, portando i presenti a riflettere sulla realtà del sistema penitenziario. La serata si è conclusa con un pubblico attento e coinvolto, pronto a discutere di temi spesso poco trattati.

Continuano anche a febbraio gli eventi al Circolo dei lettori, targati Capua il Luogo della Lingua festival, sotto l'egida del Patto per la lettura del Comune di Capua - Città che Legge. Sabato 7 febbraio, alle 18,30, Carmine Antropoli sarà ospite in libreria per presentare il libro "Dal Volturno.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Carmine Antropoli "Il suicidio di Israele", Anna Foa presenta il suo libro alla ex Chiesa del Carmine Giovedì 18 dicembre, presso il Laboratorio Aperto nella ex chiesa del Carmine, la professoressa Anna Foa presenterà il suo libro "Dal Volturno al Tevere al Nilo", Antropoli presenta il suo libro alla Biblioteca Diocesana Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Carmine Antropoli Argomenti discussi: Carmine Antropoli : Non ho mai campato di politica ed esercito con ancora piu' intensita' la mia missione di medico. Berlusconi è un personaggio di cui parlera' la storia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.