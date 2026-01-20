Colleferro L’Anffas Monti Lepini presenta ad un pubblico caloroso il libro di Nicoletta Angelini Sulla disabilità ed altre diversità

Lo scorso 18 gennaio, presso la Biblioteca Riccardo Morandi di Colleferro, l’Anffas Monti Lepini ha presentato il libro di Nicoletta Angelini, “Sulla disabilità ed altre diversità”. L’evento ha offerto un’occasione di riflessione e confronto su temi di inclusione e diversità, coinvolgendo un pubblico attento e interessato. La presentazione ha contribuito a promuovere una maggiore sensibilità verso le tematiche sociali legate alla disabilità e alle differenze.

