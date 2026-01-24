Meloni | Inaccettabili parole di Trump sull' Afghanistan l' amicizia necessita rispetto

Il governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui gli alleati della Nato sarebbero rimasti indietro nelle operazioni in Afghanistan. Meloni ha sottolineato che l'amicizia tra paesi richiede rispetto reciproco e ha ritenuto inaccettabili tali affermazioni. Questa posizione evidenzia l'importanza di mantenere un dialogo costruttivo e rispettoso tra alleati internazionali, fondamentali per la collaborazione e la stabilità globale.

"Il governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero 'rimasti indietro' durante le operazioni in Afghanistan". A dirlo, con durezza, è Giorgia Meloni che in un nota striglia il presidente Usa che aveva attaccato il Regno Unito sostenendo che "gli Stati Uniti hanno fatto di più per la Nato di tutti gli altri", mentre gli alleati europei si erano "tenuti un po' lontani dalle linee del fronte". "Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la Nato ha attivato l’ Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti", ricorda ora il presidente del Consiglio italiano, "In quell’imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l’Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell’intera missione internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»Il recente scambio tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha attirato l’attenzione su temi di rispetto e collaborazione tra alleati.

Meloni: «Stupore per le parole di Trump sui soldati Nato in Afghanistan, non sono accettabili»Il governo italiano ha espresso stupore per le recenti dichiarazioni del Presidente Trump sui soldati della NATO in Afghanistan, ritenendo tali affermazioni inaccettabili.

