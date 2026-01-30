lucia mascino al teatro vascello con il senno

Lucia Mascino torna in scena al Teatro Vascello con lo spettacolo Il Sen(n)o di Monica Dolan. La attrice interpreta un ruolo centrale, portando sul palco una storia intensa e coinvolgente, diretta dalla regista Serena Sinigaglia. La pièce sarà in scena nei prossimi giorni, attirando l’attenzione di chi ama il teatro e le performance di qualità.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il Sen(n)o di Monica Dolan, con Lucia Mascino e la regia di Serena Sinigaglia.. Dove e Quando: Al Teatro Vascello di Roma, dal 9 all’11 febbraio 2026.. Perché: Un’esplorazione coraggiosa e attuale sulla sessualizzazione precoce nell’era digitale e sulla manipolazione dell’identità.. La stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Vascello si arricchisce di un appuntamento di profonda rilevanza sociale e artistica. Dall’esperienza creativa di Monica Dolan, pluripremiata attrice e drammaturga britannica, arriva per la prima volta in Italia Il Sen(n)o (titolo originale The B easts*). 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Lucia Mascino al Teatro Vascello con Il Sen(n)o

Approfondimenti su Lucia Mascino TeatroVascello

Lucia Mascino torna con “Il Sen(n)o”, un monologo che si inserisce nel panorama del teatro contemporaneo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lucia Mascino TeatroVascello

Argomenti discussi: Spettacolo Il sen(n)o con Lucia Mascino; Il sen(n)o con Lucia Mascino al Teatro al Parco, Parma; Lucia Mascino, dal BarLume al Teatro al Parco; Bologna: Lucia Mascino in Il Sen(no) - Evento di Teatro in Emilia Romagna.

Lucia Mascino in Il Sen(no)Il Sen(no) con Lucia Mascino affronta al Teatro Duse un tema urgente legato a pornografia, identità e responsabilità adulta. itinerarinellarte.it

Teatro, Lucia Mascino con Il Sen(n)o a Bologna, Roma e NapoliRoma, 19 gen. (askanews) - Dopo Milano, Genova e Firenze, 'Il sen(n)o' prosegue la sua tournée italiana confermandosi come uno dei monologhi ... spettacoli.tiscali.it

Lucia Mascino, dal BarLume al Teatro al Parco x.com

Domani sera Lucia Mascino in scena al Teatro al Parco - facebook.com facebook