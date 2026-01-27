Misurare il salto delle rane dal 27 gennaio al Teatro Vascello

Questo spettacolo, in scena dal 27 gennaio, offre un’indagine poetica e tragicomica sulla condizione umana contemporanea. Attraverso immagini suggestive e momenti di comicità, mette in luce le contraddizioni e le sfide della vita odierna, invitando lo spettatore a riflettere sulle complessità dell’esistenza. Un’opportunità di approfondimento artistico e culturale presso il Teatro Vascello.

Lo spettacolo è un’indagine poetica e tragicomica sulla condizione umana contemporanea. Alterna momenti di intensità visiva a passaggi di caustica comicità ed esplora le contraddizioni dell’esistenza Misurare il salto delle rane arriva al Teatro Vascello e verrà rappresentato dal 27 gennaio fino all’8 febbraio. Il testo è di Gabriele Di Luca, regista insieme a Massimiliano Setti. Lo spettacolo, di Carrozzeria Orfeo, è vincitore del Premio della Critica A.N.C.T. 2025. È una produzione Fondazione Teatro Due, Accademia PerdutaRomagna Teatri, Teatro Stabile d’Abruzzo, Teatri di Bari e Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival in collaborazione con Asti Teatro 47. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

