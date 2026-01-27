Misurare il salto delle rane dal 27 gennaio al Teatro Vascello

Questo spettacolo, in scena dal 27 gennaio, offre un’indagine poetica e tragicomica sulla condizione umana contemporanea. Attraverso immagini suggestive e momenti di comicità, mette in luce le contraddizioni e le sfide della vita odierna, invitando lo spettatore a riflettere sulle complessità dell’esistenza. Un’opportunità di approfondimento artistico e culturale presso il Teatro Vascello.

Lo spettacolo è un’indagine poetica e tragicomica sulla condizione umana contemporanea. Alterna momenti di intensità visiva a passaggi di caustica comicità ed esplora le contraddizioni dell’esistenza Misurare il salto delle rane arriva al Teatro Vascello e verrà rappresentato dal 27 gennaio fino all’8 febbraio. Il testo è di Gabriele Di Luca, regista insieme a Massimiliano Setti. Lo spettacolo, di Carrozzeria Orfeo, è vincitore del Premio della Critica A.N.C.T. 2025. È una produzione Fondazione Teatro Due, Accademia PerdutaRomagna Teatri, Teatro Stabile d’Abruzzo, Teatri di Bari e Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival in collaborazione con Asti Teatro 47. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Misurare il salto delle rane dal 27 gennaio al Teatro Vascello Approfondimenti su Teatro Vascello Misurare il salto delle rane: la dark comedy di Carrozzeria Orfeo al Teatro Vascello “Misurare il salto delle rane”: al Teatro Galli storie di donne oltre le convenzioni Il Teatro Galli apre il nuovo anno con la rappresentazione La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Teatro Vascello Argomenti discussi: ‘Misurare il salto delle rane’ al Teatro Vascello; Misurare il salto delle rane di Carrozzeria Orfeo al Pergolesi di Jesi giovedì 22 gennaio; SPETTACOLO, dark comedy. Teatro Vascello Roma: Misurare il salto delle rane; Misurare il salto delle rane al Teatro Vascello: dark comedy dal 27 gennaio. ‘Misurare il salto delle rane’ al Teatro VascelloIn scena a Roma dal 27 gennaio all’8 febbraio Riceviamo e pubblichiamo. Dal 27 gennaio all’8 febbraio dal martedì al venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00 e domenica ore 17:00, presso il Teatro Vascello ... expartibus.it Misurare il salto delle rane al Teatro Walter ChiariFresco vincitore del Premio della Critica 2025, assegnato dall’Associazione nazionale critici di teatro, lo spettacolo arriva a Cervia sabato 17 gennaio ... ravenna24ore.it Giorno della Memoria - Sami Modiano al Teatro Vascello: oltre 400.000 studenti collegati in diretta streaming hanno preso parte all'evento x.com Giorno della Memoria, Sami Modiano incontra gli studenti a Roma: dal Teatro Vascello un appello a non dimenticare la Shoah https://www.lacapitale.it/articolo/giorno-della-memoria-sami-modiano-incontra-gli-studenti-a-roma-dal-teatro-vascello-un-ap - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.