Cry Macho – Ritorno a casa: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Cry Macho – Ritorno a casa, film del 2021 diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1975 scritto da N. Richard Nash, autore della sceneggiatura insieme a Nick Schenk. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel 1979 l’ex star del rodeo Mike Milo si è ritirato a causa di un grave infortunio alla schiena. L’anno seguente, il suo ex capo Howard Polk lo ingaggia per andare dal Texas a Città del Messico e riportare a casa il proprio figlio tredicenne, Rafo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cry Macho – Ritorno a casa: tutto quello che c’è da sapere sul film