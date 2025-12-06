Cry Macho – Ritorno a casa | tutto quello che c’è da sapere sul film
Cry Macho – Ritorno a casa: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Cry Macho – Ritorno a casa, film del 2021 diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1975 scritto da N. Richard Nash, autore della sceneggiatura insieme a Nick Schenk. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel 1979 l’ex star del rodeo Mike Milo si è ritirato a causa di un grave infortunio alla schiena. L’anno seguente, il suo ex capo Howard Polk lo ingaggia per andare dal Texas a Città del Messico e riportare a casa il proprio figlio tredicenne, Rafo. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondisci con queste news
Una storia di redenzione, orgoglio e seconde possibilità firmata da Clint Eastwood. “Cry Macho - Ritorno a casa”, oggi in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook
Stasera su Rete 4 alle 21.35 Cry Macho - Ritorno a casa #Eastwood Vai su X
"Cry Macho: Ritorno a casa": tutto su come finisce, dov'è stato girato e la trama del film - Ritorno a casa": trama completa, finale, location delle riprese e significato del viaggio di Clint Eastwood ... Da tag24.it
Non sono per niente d''accordo! - Ritorno a casa (commento del 20/01/2022) Cry Macho - Lo riporta mymovies.it