Dove Cameron e la proposta di matrimonio di Damiano David | Mi ha detto Ho voluto farlo qui a casa nostra perché voglio tutto questo | i piatti la lavatrice cucinare insieme

Durante la trasmissione di Jimmy Fallon, Cameron ha raccontato come Damiano l’abbia sorpresata con una proposta di matrimonio speciale. La cantante ha spiegato che lui ha scelto di chiederla in casa, perché lì si sente a suo agio, tra i piatti, la lavatrice e le cose di tutti i giorni. Cameron ha detto che Damiano le ha detto: “Voglio tutto questo: cucinare insieme, vivere la vita di tutti i giorni”. Un momento intimo e semplice che ha emozionato tutti.

«Raccontaci tutto!», l'ha incalzata il conduttore Jimmy Fallon, chiedendo a Dove Cameron se la proposta da parte di Damiano David fosse stata romantica e inaspettata. «Sapevo già che prima o poi sarebbe successo», ha confessato Dove Cameron in studio. «Damiano mi parlava della scelta dell’anello - l'ha disegnato lui! - e mi ha anche avvisata quando è stato finalmente realizzato, ma non sapevo quando sarebbe arrivata la proposta, anche se era assolutamente nell'aria. Tutti i miei amici lo sapevano e mi avevano detto: “Oh mio Dio, allora dovrai vestirti ogni giorno di bianco, dovrai indossare sempre lo smalto bianco ed essere pronta perché in qualsiasi giorno potrebbe arrivare la proposta”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

