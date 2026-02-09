Il caso Epstein continua a far tremare anche la sinistra europea. Questa volta, il nome di Jack Lang torna sotto i riflettori, simbolo degli anni di Mitterrand e dell’epoca della “gauche-caviar”. Secondo il vicedirettore di “Le Figaro”, Yves Thréard, Lang rappresenta quella parte della sinistra che si dava un’aria sofisticata, tra caviale e champagne. Ora, con le nuove rivelazioni, si mette in discussione anche questa immagine da élite dorata.

Jack Lang, per il vicedirettore di “L e Figaro ” Yves Thréard, è prima di tutto il simbolo degli anni Mitterrand e dell’era della “gauche-caviar”, la sinistra caviale e champagne. Ne era il simbolo e il bardo. Fu il gran ciambellano di Mitterrand a cui ha legato il suo nome. La sinistra francese lo considerò un genio, facendo di Jack Lang per Mitterrand quello che Malraux era per De Gaulle con l’aggiunta, tuttavia, di sfarzo e raffinatezze mondane. Per non parlare del denaro pubblico speso senza freni e delle dichiarazioni moralizzatrici e antirazziste che la sinistra francese, amica di Fidel Castro, ha predicato al mondo intero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Con lo scandalo Epstein crolla anche il mito della sinistra "caviale e champagne" Jack Lang, e non solo in Francia…

La figlia dell’ex ministro Jack Lang, Caroline Lang, si è dimessa dalla presidenza dell’Unione Indipendente di Produzione Francese.

La polemica torna a infiammare il dibattito sulla storia politica francese.

