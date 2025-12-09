Repubblica Ceca Babis presta giuramento come nuovo premier
Andrej Babis ha giurato come nuovo premier della Repubblica Ceca, assumendo l'incarico dopo le recenti elezioni parlamentari di ottobre. Il miliardario populista, figura di spicco della politica ceca, prende le redini del governo in un momento di cambiamenti e sfide per il paese.
Il miliardario populista Andrej Babis ha prestato giuramento come nuovo primo ministro della Repubblica Ceca, dopo le elezioni parlamentari di ottobre. Babis, che era già stato primo ministro dal 2017 al 2021, ha promesso ai cechi che “ lotterà per i loro interessi in patria e in qualsiasi parte del mondo ” e farà tutto il possibile affinché la Repubblica Ceca diventi “il posto migliore al mondo in cui vivere”. Il presidente Petr Pavel gli aveva chiesto di formare un nuovo governo dopo che il suo movimento Ano, o Yes, aveva ottenuto una grande vittoria nelle elezioni del 3-4 ottobre e aveva accettato di formare un governo di coalizione di maggioranza con altri due piccoli gruppi politici, il partito anti-migranti Libertà e Democrazia Diretta e il partito di destra Automobilisti per Se Stessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
