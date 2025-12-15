Il nuovo premier della Repubblica Ceca rifiuta di dare garanzie finanziare all’Ucraina

Il neo premier della Repubblica Ceca, Andrej Babiš, ha annunciato che il governo non fornirà garanzie finanziarie o militari all’Ucraina, segnando un cambiamento nelle posizioni di Praga rispetto al sostegno internazionale. Questa decisione rappresenta un nuovo punto di vista nella politica estera ceca e potrebbe influenzare gli equilibri nella regione.

Sabato scorso il neo premier ceco Andrej Babiš ha affermato che Praga non fornirà alcuna garanzia all’Ucraina, né militare né finanziaria. Precedenza ai nostri cittadini. In un video postato su X, Babiš ha specificato che il suo Paese non si assumerà la responsabilità di garantire per Kiev o di finanziare ulteriormente l’Ucraina. Le nostre casse suono vuote, e abbiamo bisogno di ogni corona per i nostri cittadini, ha detto. Due mesi fa, subito dopo aver vinto le elezioni, aveva infatti spiegato che la Repubblica Ceca già oggi contribuisce con 60 miliardi al bilancio dell’Unione Europea, che impiegano appunto per sostenere l’Ucraina. Follow.it

Repubblica Ceca, martedi' il nuovo premier

