Il parlamentare di Fratelli d’Italia, Donzelli, si scaglia contro il Pd dopo le polemiche sul caso Pucci. Nel mirino finisce la nota dei democratici in commissione di Vigilanza, che ha sollevato accuse di censura e di creare un clima d’odio contro chi non condivide le loro posizioni. Donzelli non risparmia parole e difende la libertà di espressione, ricordando che il governo ha già permesso a Ghali di esibirsi a Sanremo. La discussione si infiamma, mentre si fa sempre più acceso il dibattito sulle sc

“Hanno sollevato un clima d’odio contro chi non è abbastanza di sinistra. Tutto nasce da una nota stampa dei parlamentari del Pd in commissione di Vigilanza: al Nazareno hanno creato il ministero della censura? Decidono loro se un comico può parlare o no a Sanremo?”. La posizione di Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fdi, espressa in un’intervista alla Stampa, è chiara: nessuna censura, mai, ma su entrambi i fronti. Parlando del comico Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del festival di Sanremo, Donzelli ha ricordato le genesi della decisione. “Un conto – ha spiegato Donzelli – è esprimere perplessità, un altro chiedere che non si esibisca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il Pd vuole decidere se un comico può parlare, noi abbiamo lasciato esibire Ghali”. L’ira di Donzelli sul caso Pucci

Questa mattina si è acceso un nuovo scontro intorno al Festival di Sanremo.

