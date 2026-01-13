Ranieri esce allo scoperto | Raspadori non era interessato Non ha voluto parlare con noi e allora abbiamo lasciato stare…
Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha commentato il mancato trasferimento di Raspadori, affermando che il giocatore non era interessato e si è rifiutato di parlare con la società. Durante l’intervista pre-partita di Roma-Torino di Coppa Italia, Ranieri ha spiegato la situazione, precisando che, di conseguenza, la trattativa è stata abbandonata. La dichiarazione chiarisce la posizione della Roma riguardo a questa operazione di mercato.
Ranieri, intervistato nel pre-partita di Roma Torino di Coppa Italia, è uscito così allo scoperto sul mancato arrivo di Raspadori Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Roma-Torino. Le sue parole. MALEN E RASPADORI – «Preferirei non parlare di mercato. Per quanto riguarda Raspadori, abbiamo cercato
