Il Pascoli rischia l’indirizzo di musica Dopo 38 anni ci sono pochi iscritti | Percorso gratuito che offre tanto

Dopo 38 anni, il corso di musica della scuola media Pascoli a Montepulciano rischia di chiudere. Sono pochi gli iscritti quest'anno e l'amministrazione sta valutando se mantenere l'indirizzo. La scuola offre un percorso gratuito che per molti studenti rappresenta un'opportunità importante, ma la diminuzione delle iscrizioni mette in dubbio il futuro del corso. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Dopo ben 38 anni, Montepulciano rischia di perdere il corso ad indirizzo musicale della media ‘Pascoli’. Le iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di primo grado per il 2026-2027 si chiudono il 14 febbraio, occorrono 18 adesioni per poter attivare questo insegnamento, ad oggi le opzioni espresse dalle famiglie si contano sulle dita di una mano. A lanciare l’allarme è Laura Tarquini, presidente del Consiglio dell’istituto comprensivo ‘Origo’, che include anche la ‘Nievo’ di Pienza. "È un percorso gratuito che dà tanto e trasmette qualcosa di bello" afferma Tarquini. "Ho due figli: Edoardo, di 11 anni, frequenta la prima media, gioca a calcio e studia pianoforte, Emma, di 15, sta proseguendo con lo studio della chitarra all’Istituto di musica ‘Henze’ e gioca a calcio nella under 15, ad Arezzo – precisa la presidente – e posso garantire che tutti gli impegni sono compatibili". 🔗 Leggi su Lanazione.it

