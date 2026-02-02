Scuola Leopardi-Pascoli 45 anni di indirizzo musicale | per festeggiare la ricorrenza un concerto di beneficenza

Esso rappresenta da quattro decenni e mezzo un’eccellenza educativa e culturale del territorio, capace di coniugare alta formazione, inclusione, rigore, passione, tradizione e innovazione ANCONA – Quarantacinque anni di musica non sono solo una ricorrenza. Sono una storia collettiva fatta di studio, disciplina, emozione, talento e crescita. Il corso a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado “Leopardi-Pascoli” dell’Istituto comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona rappresenta da oltre quattro decenni un’eccellenza educativa e culturale del territorio, capace di coniugare alta formazione musicale e inclusione, rigore e passione, tradizione e innovazione.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

