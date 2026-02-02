Nel campionato di Serie B, il Venezia riparte alla grande con un 7 in pagella collettivo, mentre il Cesena si rovina con un'insufficienza da 5. La squadra di Stroppa supera il Frosinone in testa alla classifica, dimostrando di essere in forma. L'Avellino invece infila una tripletta di Biasci e mette sotto il Cesena, che si trova sempre più in difficoltà.

La 22ª giornata di Serie B fa registrare il sorpasso in vetta, con il Venezia che batte lo Spezia e approfitta del pari del Frosinone sul campo dell'Entella. Quarta sconfitta nelle ultime cinque per il Cesena, che cade contro l'Avellino sotto i colpi (tre) di Tommaso Biasci. Festeggiano Palermo e Sampdoria, weekend nero per i portieri: ecco tutti i promossi e i bocciati dell'ultimo turno. L’ultima tripletta l’aveva firmata nel lontano 2017, in Serie D, Massese-Montecatini 5-0. Questo per sottolineare che Tommaso Biasci è un attaccante che sa fare tante cose, ma non sempre è stato nelle sue squadre il principale terminale offensivo: in carriera – tanta C ad alto livello alle spalle – ha fatto segnare tanto i centravanti che gli hanno giocato vicino, con il picco di rendimento dei 16 gol personali nel Catanzaro dei record. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il pagellone della Serie B: nel Venezia segnano tutti, 7. Cesena da 5, che succede?

Ecco il pagellone della Serie B: il Venezia si distingue con un 8,5, grazie a un gioco solido e convincente.

