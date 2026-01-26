Ecco il pagellone della Serie B: il Venezia si distingue con un 8,5, grazie a un gioco solido e convincente. Hernani si conferma tra i protagonisti, mentre l’Empoli delude con un 4,5, evidenziando alcune difficoltà. La corsa verso la promozione coinvolge anche Monza e Frosinone, che continuano a mostrare un ritmo costante. Il nuovo acquisto brasiliano dei brianzoli si mette subito in evidenza, contribuendo alla crescita della squadra.

Va in archivio la 21ª giornata di Serie B, che come sempre non esclude conferme e sorprese: Frosinone e Venezia rulli compressori, si rianima anche il Monza grazie all'ultimo arrivato. Ma tra Padova ed Empoli. Ecco top e flop dell'ultimo turno di campionato. Sommergendo di gol (come era già accaduto in Coppa Italia) il Mantova, il Venezia ha dato un’altra prova di forza. E ha regalato un compleanno pieno di soddisfazione a Giovanni Stroppa, che adesso ha tra le mani il miglior attacco e mette ragionevolmente nel mirino anche il primato in classifica. Se di Adorante e Yeboah – doppietta per entrambi – si è detto già tanto, da sottolineare stavolta c’è anche la prova del colosso Doumbia in mezzo al campo, Sagrado che si è scoperto irresistibile a sinistra e una difesa che ha tenuto (al netto del gol subito da rimessa laterale, ma a giochi fatti) anche senza Sverko e Svoboda, due titolarissimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il pagellone della Serie B: rullo Venezia, 8,5. Super Hernani, che flop l'Empoli, 4,5

La classifica della Serie B cambia notevolmente analizzando solo le partite casalinghe o quelle disputate in trasferta.

