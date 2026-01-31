Lutto per la morte di Laura Fontana rinviata la visita del sottosegretario Mazzi

La città piange Laura Fontana, figura chiave dell’educazione alla memoria del Comune di Rimini. La sua scomparsa ha suscitato dolore e commozione tra cittadini e colleghi. Nel frattempo, è stata rinviata la visita del sottosegretario Mazzi, inizialmente prevista in segno di rispetto per la perdita recente.

La deputata Colombo: "Credo profondamente che donne come lei, che hanno consacrato la propria vita alla difesa della memoria meritino nel loro addio terreno il massimo rispetto" Forte il lutto in città per la morte di Laura Fontana, anima dell'Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini. La parlamentare Beatriz Colombo (FdI), fa sapere che per la concomitanza della cerimonia funebre "che coinvolge la comunità riminese, e in segno di rispetto, la visita a Rimini del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, programmata per lunedì è rinviata a data successiva che sarà comunicata nei prossimi giorni".

