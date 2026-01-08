Emanuele Di Caterino ucciso a 13 anni per la sua morte nessun colpevole Il dolore della mamma Amalia | Era figlio di tutti voi
La tragica morte di Emanuele Di Caterino, ucciso a 13 anni nel 2013 ad Aversa, resta senza colpevoli. La sua famiglia, in particolare la mamma Amalia, esprime il dolore e la richiesta di giustizia. Questa vicenda evidenzia l’importanza di interventi per la sicurezza dei giovani e la prevenzione della violenza, in un contesto che ancora aspetta risposte concrete.
Nessun colpevole per la morte di Emanuele Di Caterino, il ragazzino di 13 anni ucciso con una coltellata alla schiena il 7 aprile 2013 ad Aversa (Caserta) dopo una lite tra giovanissimi.. 🔗 Leggi su Leggo.it
