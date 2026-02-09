Il packaging green di Sacchital | L’obiettivo è renderlo riciclabile al 100%

Sacchital punta tutto sulla sostenibilità del suo packaging. L’azienda italiana si impegna a rendere i suoi prodotti riciclabili al 100%, senza compromessi sulla qualità. “Noi la carta non l’abbiamo mai lasciata”, dice il responsabile, sottolineando che il rispetto per l’ambiente è alla base di ogni scelta. Il nuovo packaging verde è già in fase di sviluppo e presto sarà disponibile sul mercato.

"NOI LA CARTA non l'abbiamo mai lasciata: è stato il nostro alleato più prezioso da quando siamo nati". Queste le parole di Paola Cerri (nella foto in alto), responsabile di vendite e marketing per Sacchital da oltre 30 anni. Solo nell'ultimo anno, l'azienda specializzata nel packaging flessibile ha raggiunto un fatturato di oltre 77 milioni. Risultati importanti, raggiunti grazie al mantenimento di quei valori tramandati di generazione in generazione. La storia di Sacchital nasce nel 1945, quando il nonno di Cerri, Valentino Paleari, apre il Sacchettificio Italiano per produrre sacchetti preformati in carta.

