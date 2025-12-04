Cambio di strategia in Stellantis riviste le stime vendite EV Usa sotto il 6% rispetto al 50% previsto per il 2030 Europa lontana dall’obiettivo 100% al 2035

Il CEO individua tre leve chiave per ridurre i rischi tra cui riduzione dei costi dei materiali, maggiore efficienza produttiva e stabilità tariffaria Usa; nel 2026 si punta a scorte sotto controllo, lanci più disciplinati e gamma più redditizia Antonio Filosa, Ceo di Stellantis intravede seg.

