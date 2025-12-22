un defibrillatore in oratorio il regalo di banca macerata

Un defibrillatore al servizio della parrocchia e dell’oratorio. È il regalo che Banca Macerata ha fatto alla Santa Madre di Dio. Ieri mattina, dopo la messa, c’è stata la consegna ufficiale, con una dimostrazione pratica a cura di Emanuele Iacobone, responsabile della rianimazione dell’ospedale di Macerata. A fare gli onori di casa il parroco don Carlos Munoz Caceres, che ha inquadrato la donazione del defibrillatore riallacciandosi al Vangelo domenicale e alla necessità di "custodire la vita" dal suo inizio fino alla fine. A spiegare il senso della donazione ci ha pensato Ferdinando Cavallini, presidente di Banca Macerata, affiancato da Cecilia Raccichini, direttrice della filiale di Macerata: "Il nostro obiettivo – ha detto Cavallini – è aiutare tutti coloro che fanno il bene della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

