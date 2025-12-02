Ex Ilva dal consiglio regionale richiesta unanime | Il governo prepari un nuovo piano industriale
Approvato all'unanimità nella giornata di martedì 2 dicembre l'ordine del giorno presentato dal capogruppo del Pd Armando Sanna e sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta della Regione Liguria a chiedere al governo il ritiro del cosiddetto "piano corto" per l'ex Ilva e l'adozione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli commenta a Sky Economia la manovra di bilancio, le priorità della #Lega per rilanciare il Paese e la vicenda dell'ex Ilva di Taranto. - facebook.com Vai su Facebook
Ex #Ilva, dal Consiglio dei Ministri, ieri sera, via libera al decreto che sblocca i fondi residui per garantire le attività produttive. I sindacati chiedono un intervento diretto della premier. Rientrate le proteste a Genova e Taranto Vai su X
Ex Ilva, dal consiglio regionale richiesta unanime: "Il governo prepari un nuovo piano industriale" - L'ordine del giorno votato all'unanimità impegna la Regione Liguria a chiedere al governo il ritiro del cosiddetto "piano corto" per l'ex Ilva e l'adozione di un nuovo piano industriale ... Secondo genovatoday.it
Consiglio Liguria, governo ritiri il 'piano corto' per l'ex Ilva - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno firmato da tutti i gruppi che impegna la Giunta Bucci "a chiedere al Governo il ritiro de ... Si legge su msn.com
Ex Ilva, mobilitazione a oltranza contro Urso e il "Piano di morte" - I sindacati indicono lo sciopero a oltranza e scrivono una lettera alla President ... Si legge su lospiffero.com
Ex Ilva: “situazione ancora molto incerta”, Emiliano dopo il vertice Fim Cisl: risposta del ministro insufficiente - Fim Cisl ha partecipato, a differenza di Fiom Cgil e Uilm, all’incontro di Roma al ministero delle Imprese. Riporta noinotizie.it
Ex Ilva, blocco stradale dei lavoratori sulla statale 100 - Alcuni lavoratori dell'ex Ilva e delegati sindacali hanno attuato un blocco stradale sulla statale 100 Taranto- Secondo msn.com
Spacchettamento degli stabilimenti ex Ilva: contraria la CISL - Sulla riforma sanitaria per Luca Maestripieri occorre che "le risorse siano investite a beneficio dei pazienti" ... Da rainews.it