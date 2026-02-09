Il matrimonio durante lo show di Bad Bunny al Super Bowl era davvero reale?

Durante lo show al Super Bowl, mentre cantava, sul palco sono apparsi un uomo e una donna vestiti da sposi. La scena ha lasciato tutti a bocca aperta, sembrava davvero un matrimonio. Qualcuno ha pensato a uno scherzo, altri si sono chiesti se fosse tutto pianificato. Sta di fatto che, per un attimo, il palco si è trasformato in una cerimonia improvvisata, lasciando il pubblico senza parole.

Facciamo un passo indietro. Bad Bunny ha trasformato il palco del Super Bowl in un viaggio a Porto Rico, tra musica, emozioni e partecipazioni speciali. Tra gli istanti più virali dell'esibizione ce n'è uno che ha lasciato tutti a bocca aperta: uno sposo e una sposa, entrambi vestiti di bianco, vengono dichiarati marito e moglie, si baciano visibilmente emozionati e poi si fanno da parte. A sorpresa, la scena si apre su un'ospite d'eccezione: Lady Gaga, accompagnata da Los Sobrinos, band portoricana già presente nell'ultimo progetto musicale di Bad Bunny. Insieme eseguono una versione rivisitata di Die With a Smile, prima che l'artista torni sul palco con Baile Inolvidable.

