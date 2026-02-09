Il mare avanza di 12 metri l' anno Romea a rischio | Situazione drammatica anche per Casal Borsetti e Mandriole

Il mare avanza di circa 12 metri all’anno lungo la costa tra Ferrara e Ravenna. La situazione ha raggiunto livelli preoccupanti, con l’erosione che mette in pericolo la strada statale 309 Romea e le abitazioni di Casal Borsetti, Mandriole e Sant’Alberto. Gli esperti parlano di rischi immediati se non si interviene rapidamente. La costa si sta riducendo di molto, e la situazione rischia di peggiorare ancora di più.

È allarme erosione nel litorale compreso tra il Lido di Spina e la foce del Reno, tra Ferrara e Ravenna, tanto da ipotizzare rischi "immediati" per la strada statale 309 Romea e per i centri abitati di Casal Borsetti, Mandriole e Sant'Alberto. Dagli anni '80 a oggi sono andati perduti circa 300.

