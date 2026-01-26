Frana a Niscemi evacuati in 500 dopo il rischio isolamento | La situazione è drammatica

Una frana si è sviluppata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, coinvolgendo diversi chilometri di territorio. A causa del rischio di isolamento, circa 500 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni. La situazione richiede un intervento continuo delle autorità e delle squadre di Protezione civile, mentre le strade rimangono interdette e le scuole sono state chiuse. La gravità del evento evidenzia l’urgenza di monitorare e intervenire sulla stabilità del territorio.

La frana si estende per chilometri nel quartiere Sante Croci. Scuole chiuse, strade interdette e Protezione civile al lavoro senza sosta Un momento davvero complesso quello che sta vivendo il Sud in questi giorni a causa del maltempo. In Sicilia, una delle regioni maggiormente colpite, il quadro generale potrebbe finire per aggravarsi ulteriormente. Infatti, a causa di una frana a Niscemi, avvenuta ieri in un comune in provincia di Caltanissetta, oltre 500 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e a trascorrere la notte nel Palazzetto dello Sport “Pio La Torre”. Una situazione che potrebbe addirittura portare all’isolamento del Comune siciliano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Frana a Niscemi, evacuati in 500 dopo il rischio isolamento: “La situazione è drammatica” Frana a Niscemi: oltre 500 evacuati nella notte, smottamento in estensione verso Gela. Scuole chiuse e rischio isolamento per il centroNella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato. Frana a Niscemi (Caltanissetta), evacuate 500 persone | Il sindaco: "Situazione drammatica, state a casa"Una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di circa 500 persone e alla chiusura delle scuole. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Evacuazione di circa 500 persone per la frana a Niscemi; Evacuate 500 persone per una frana a Niscemi; Frana a Niscemi: 500 sfollati, scuole chiuse e ultime news; Sicilia, frana a Niscemi: notte al Palasport per oltre 500 sfollati. Una frana impressionante rischia di inghiottire Niscemi: scuole chiuse e 1000 persone evacuateUna spaccatura di 4 chilometri lungo la strada provinciale 10 ha lasciato decine di abitazioni in bilico su un baratro di 25 metri ... quotidiano.net Frana a Niscemi, evacuate 500 personeSi estende per circa quattro chilometri a Niscemi il fronte della frana che ieri ha interessato il quartiere Sante Croci, nell'area del torrente Benefizio, dal Belvedere fino alla strada provinciale 1 ... italiaoggi.it Una frana ha parzialmente isolato Niscemi, nel Nisseno. Evacuate oltre 500 persone. La Protezione civile ha attivato le procedure di emergenza e allestito alloggi temporanei per gli sfollati all’interno del palazzetto dello sport comunale. Le autorità monitorano - facebook.com facebook Quando un altopiano crolla. Le immagini della frana a Niscemi. Nel paese in provincia di Caltanissetta si è creato un costone di roccia dove sino alla scorsa settimana saliva una strada. Cinquecento persone sono state evacuate x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.