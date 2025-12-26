Bimbo di 1 anno ustionato in casa | trasportato d’urgenza al pronto soccorso situazione drammatica

Un forte allarme a Catanzaro: un bambino di un anno è rimasto gravemente ferito in un incidente domestico, riportando estese ustioni su più parti del corpo. I sanitari del 118 lo hanno trasferito al Pronto soccorso dell’ ospedale Pugliese-Ciaccio, dove è stato stabilizzato e ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. Le prime ricostruzioni confermano la natura accidentale dell’evento, senza ulteriori elementi sulla dinamica all’interno dell’abitazione. Nelle ore successive l’equipe ha deciso il trasferimento in elisoccorso verso il centro grandi ustionati di Napoli, considerata la complessità del quadro clinico e l’età del piccolo paziente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

