Firmato l’accordo quadro tra Federazione Italiana Scherma e Università di Roma Tor Vergata

È stato firmato un accordo quadro tra la Federazione Italiana Scherma e l’Università di Roma Tor Vergata, segnando un’importante collaborazione dedicata a ricerca, didattica e formazione. Il presidente della FIS, professor Luigi Mazzone, ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa che rafforza i rapporti tra sport e mondo accademico.

Il presidente della Federazione Italiana Scherma professor Luigi Mazzone: "Un vero onore". È stato firmato questa mattina un accordo quadro tra l'Università di Roma Tor Vergata e la Federazione Italiana Scherma: il magnifico rettore professor Nathan Levialdi Ghiron e il presidente FIS professor Luigi Mazzone hanno siglato una importante collaborazione all'insegna della ricerca, didattica, formazione. I due enti infatti – si legge nell'accordo – si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e compiti istituzionali, al fine di promuovere e sviluppare progetti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento.