It-Alert | Sms di allarme a Ceriano Laghetto Cogliate Cesano Maderno e Solaro cosa è successo?

Ore 9,22: ecco l’Sms speciale di It-Alert per la simulazione di incidente industriale rilevante a Ceriano Laghetto, che ha coinvolto anche gli smartphone che si trovavano a Cogliate, Solaro e Cesano Maderno. Dopo l’Umbria e il Veneto, il sistema di allarme pubblico è stato testato in Lombardia per il rischio specifico di “incidente industriale rilevante”, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - It-Alert: Sms di allarme a Ceriano Laghetto, Cogliate, Cesano Maderno e Solaro, cosa è successo?

