Cross per tutti a Cesano Maderno Duemila atleti da 5 a 88 anni battono il freddo alla campestre

Da ilgiorno.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesano Maderno, si è svolta la 15ª edizione di Cross per tutti, il circuito di corse campestri più partecipato in Italia. Oltre duemila atleti, di età compresa tra 5 e 88 anni, hanno preso parte all’evento, dimostrando impegno e passione, anche in condizioni climatiche fredde. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e sportività per la comunità locale e non solo.

Oltre duemila atleti dai 5 agli 88 anni hanno aperto ieri mattina a Cesano Maderno la 15esima edizione di Cross per tutti, il circuito di corse campestri più partecipato d’Italia. Ci si aspettava il gelo polare, invece si è presentato un sole splendente pur accompagnato da vento teso: gli atleti ne hanno approfittato per correre davvero forte. Nelle prove assolute vittorie per Thomas Previtali e Sara Gandolfi, Daniel Allen tra gli juniores, Fabio Caldiroli e Giacomo Giani tra i master e traguardo per Oscar Iacoboni, il decano del circuito, 88 anni. Nella Elite uomini sulla distanza di 6 chilometri prova di forza del triatleta Thomas Previtali (Atletica Vedano), campione in carica del circuito, che anima tutte le azioni e si dimostra il più forte quando nell’ultimo chilometro allunga e lascia al secondo posto Giacomo Giani (Varese Atletica- M35). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

