A Cesano Maderno, si è svolta la 15ª edizione di Cross per tutti, il circuito di corse campestri più partecipato in Italia. Oltre duemila atleti, di età compresa tra 5 e 88 anni, hanno preso parte all’evento, dimostrando impegno e passione, anche in condizioni climatiche fredde. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e sportività per la comunità locale e non solo.

Oltre duemila atleti dai 5 agli 88 anni hanno aperto ieri mattina a Cesano Maderno la 15esima edizione di Cross per tutti, il circuito di corse campestri più partecipato d’Italia. Ci si aspettava il gelo polare, invece si è presentato un sole splendente pur accompagnato da vento teso: gli atleti ne hanno approfittato per correre davvero forte. Nelle prove assolute vittorie per Thomas Previtali e Sara Gandolfi, Daniel Allen tra gli juniores, Fabio Caldiroli e Giacomo Giani tra i master e traguardo per Oscar Iacoboni, il decano del circuito, 88 anni. Nella Elite uomini sulla distanza di 6 chilometri prova di forza del triatleta Thomas Previtali (Atletica Vedano), campione in carica del circuito, che anima tutte le azioni e si dimostra il più forte quando nell’ultimo chilometro allunga e lascia al secondo posto Giacomo Giani (Varese Atletica- M35). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cross per tutti a Cesano Maderno. Duemila atleti da 5 a 88 anni battono il freddo alla campestre

Leggi anche: Cesano Maderno, più di 2.300 atleti corrono nei campi. I più giovani hanno 5 anni, il più anziano 88 anni

Leggi anche: Cesano Maderno, caso mensa: il Tar dà ragione al Comune

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Cross per Tutti inizia da Cesano Maderno; Cross per tutti 2026: il circuito delle campestri parte da Cesano Maderno; Cinisello è una delle 5 tappe della ‘Cross per tutti’ che parte da Cesano l’11 gennaio; Cross per Tutti riparte di slancio: 2mila atleti a Cesano Maderno per l’apertura del circuito.

Cesano Maderno, più di 2.300 atleti corrono nei campi. I più giovani hanno 5 anni, il più anziano 88 anni - 300 atleti, dai 5 agli 88 anni, hanno inaugurato a Cesano Maderno la 15ª edizione di “Cross per tutti”, il circuito di corse campestri più ... ilgiorno.it