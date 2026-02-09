Il generale Domizi in visita al gruppo carabinieri di Locri

Questa mattina il generale Claudio Domizi ha fatto visita al gruppo dei carabinieri di Locri. Dopo aver passato del tempo al comando provinciale di Reggio Calabria, il generale si è spostato nella Locride per incontrare i militari che operano sul territorio. Domizi ha voluto mostrare la sua vicinanza e sostenere l’impegno di chi lavora ogni giorno per mantenere la sicurezza.

